Pogrešan je 23-letni Blaž Ritoši iz Ljubljane

Koper, 17. junija - Na koprski policijski postaji so prejeli prijavo o pogrešanem 23-letnem Blažu Ritoši iz Ljubljane, ki prebiva v Poreču. Nazadnje so ga opazili v ponedeljek, ko naj bi se okoli 7. ure zjutraj iz železniške postaje iz Ljubljane odpeljal proti Kopru. Vračal naj bi se v Poreč, kjer prebiva, so sporočili s Policijske uprave Koper.