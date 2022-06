Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 17. junija - Indeksi na newyorških borzah so ob začetku današnjega trgovanja nad četrtkovimi končnimi vrednostmi. Vlagatelji so sicer še vedno zaskrbljeni, da bi zvišanje obrestnih mer s strani centralnih bank v boju proti inflaciji lahko sprožilo recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.