Ministrstvo: Podzakonski akti zakona o urejanju prostora bodo pripravljeni v kratkem

Ljubljana, 17. junija - Večina podzakonskih aktov, ki morajo biti po novem zakonu o urejanju prostora izdani v šestih oz. devetih mesecih po uveljavitvi zakona, do 30. junija oz. 30. septembra, je v zaključni fazi priprave in bo objavljena v zakonskem roku, je sporočilo resorno ministrstvo. Do takrat se uporabljajo stari akti ali novi zakon, če je tako določeno.