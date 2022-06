Predstavniki SBC in OZS s Hanom o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva

Ljubljana, 17. junija - Predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so na današnjem srečanju z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in njegovo ekipo govorili o sodelovanju pri reševanju izzivov poslovnega okolja. Strinjali so se, da je za slovensko gospodarstvo ključno, da še naprej krepi svojo konkurenčnost.