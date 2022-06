Varuh ob svetovnem dnevu beguncev poziva k ustrezni migrantski politiki in sledenju konceptu vključevanja

Ljubljana, 17. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred svetovnim dnevom beguncev, 20. junijem, pozval k ustrezni migrantski politiki in sledenju konceptu vključevanja. Poudaril je, da je ta dan priložnost za razumevanje njihovih stisk in prizadevanj, da bi svoja življenja ponovno utirili v normalnost. Ugotovili so tudi več kršitev pravic migrantov.