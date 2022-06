Odpoklic BIO veganskih medaljonov (tofu medaljoni s špinačo, 320 g)

Ljubljana, 17. junija - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo izdelek BIO veganski medaljoni (tofu medaljoni s špinačo, 320 gramov) dobavitelja Biolab S.r.l, in sicer zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Bacillus cereus. Opoklicani so izdelki s serijsko oznako L21170 in rokom uporabe do 14. 1. 2023 ter s serijsko oznako L21079 in rokom uporabe do 15. 4. 2023.