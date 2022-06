Nadomestilo poslanske plače odobreno 37 nekdanjim poslancem, trenutno ga prejema še 27

Ljubljana, 17. junija - Po izteku mandata imajo nekdanji poslanci pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače za največ pol leta. Nadomestilo je bilo odobreno 37 poslancem osmega sklica DZ, je razvidno s spletne strani DZ. Zdaj ga sicer prejema le še 27 nekdanjih poslancev, nekateri so se namreč na novo zaposlili in jim tako nadomestilo ne pripada več.