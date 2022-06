Slovenski pediatri razvili aplikacijo Moj otrok za spremljanje razvoja otrok

Ljubljana, 19. junija - Slovenski pediatri so v sodelovanju s straši razvili brezplačno aplikacijo Moj otrok, ki staršem ponuja zanesljive in preverjene informacije o nosečnosti in otrokovem zdravju, ob tem pa omogoča spremljanje otrokove rasti in razvoja. V aplikacijo lahko starši med drugim vnesejo tudi opomnike za preglede pri zdravniku.