Pred začetkom poletja strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti prekomernega izpostavljanja UV-žarkom

Ljubljana, 19. junija - Strokovnjaki pred začetkom poletja opozarjajo, da prekomerno izpostavljanje soncu in s tem UV-sevanju povečuje tveganja za hitrejšo staranje kože in druge, tudi bolezenske posledice. Osnovni ukrepi za zaščito pred UV-žarki so izogibanje sončenju, uporaba zaščitne obleke in različnih pripravkov z UV-zaščitnim faktorjem.