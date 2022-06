V enomesečni javni razpravi predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Ljubljana, 17. junija - V enomesečni javni razpravi, do 18. julija, je osnutek predloga novele zakona o gospodarskih družbah, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S predlogom novele želijo v slovenski pravni red delno prenesti dve evropski direktivi, hkrati pa prinaša tudi trajno podlago za virtualne skupščine delničarjev.