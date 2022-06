Slovenija vidi vračilo stroškov Hrvaški za tožbo kot del arbitražnega vprašanja

Ljubljana, 17. junija - Slovenija bo Hrvaški plačala sodne stroške zaradi tožbe pred Sodiščem EU, a vidi to vprašanje kot del postopka implementacije arbitražne razsodbe, k čemur je Slovenija Hrvaško že večkrat pozvala, so za STA danes sporočili z zunanjega ministrstva. Tudi Hrvaška mora Sloveniji povrniti del stroškov arbitraže, so pojasnili.