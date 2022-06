V Vidmu pri Ptuju 34. srečanje misijonarjev v domovini

Videm pri Ptuju, 18. junija - V Vidmu pri Ptuju bo danes potekal osrednji dogodek ob letošnjem že 34. srečanju misijonarjev v domovini. Dogodka se udeležujejo misijonarji, ki so na oddihu v domovini, nekdanji in tudi laiški misijonarji, ki so del življenja posvetili pomoči ubogim v misijonskih deželah, ter mladi, ki se pripravljajo na prihodnje delo v misijonih.