Rusija Američana zaradi tihotapljenja drog obsodila na 14 let zapora

Moskva, 17. junija - Rusko sodišče je ameriškega državljana, obtoženega tihotapljenja drog, v četrtek obsodilo na 14 let zapora. Nekdanji diplomat ameriškega veleposlaništva Marc Fogel in učitelj na angleški šoli v Moskvi je krivdo priznal, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz sodišča v mestu Himki v moskovski regiji.