Klakočar Zupančičeva in Kračun o javnofinančnih izzivih pred Slovenijo

Ljubljana, 17. junija - Trenutna visoka rast BDP, ki ugodno vpliva na javnofinančne prilive, ne more trajati večno in pred Slovenijo so na področju javnih financ izzivi, zaradi katerih bo pri izvajanju politik treba določiti prioritete, je bilo eno od sporočil po današnjem srečanju predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna.