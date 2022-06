Velikolaški župan Malovrh razrešil podžupana Hočevarja

Velike Lašče, 17. junija - V občini Velike Lašče se že nekaj časa prisotna trenja med županom Tadejem Malovrhom in nepoklicnim podžupanom Matjažem Hočevarjem. V zadnjem času so se, kot kaže, nesoglasja še poglobila, saj je Malovrh v četrtek sporočil, da je Hočevarja razrešil s položaja. Kot razlog je navedel odtujitev pri pogledih na razvoj in vodenje občine.