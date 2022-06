Raziskava: Število snežnih dni v Alpah bi se lahko do konca stoletja prepolovilo

Ljubljana/Rim/Pariz, 22. junija - Število dni s snežno odejo v Alpah bi se lahko ob visokih ravneh emisij toplogrednih plinov do konca stoletja prepolovilo, v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Hydrology and Earth Sciences, ugotavlja European Climate Foundation. Brez ukrepanja bo izguba snega še posebej huda v Italiji, Sloveniji in v nekaterih delih Francije.