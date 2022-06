Ljubljana, 17. junija - Indeks SBI TOP je dopoldne na Ljubljanski borzi izgubil 0,11 odstotka. Pod gladino so indeks potisnile delnice Petrola, Cinkarne Celje in NLB. Najbolj prometne so sicer delnice Krke, s katerimi so vlagatelji dopoldne ustvarili skupno za 140.000 evrov prometa.