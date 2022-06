V Novem mestu festival konS modul - Pogled na sodobno raziskovalno umetnost

Novo mesto, 17. junija - V Novem mestu se drevi ob 20. uri začenja enotedenski festival sodobne raziskovalne umetnosti konS modul - Pogled na sodobno raziskovalno umetnost, ki ga pripravljata novomeški zavod LokalPatriot in ljubljanski Center za kreativnost. Prinesel bo različne nastope, predstavitve umetniških produkcij, pogovore in delavnice, so sporočili prireditelji.