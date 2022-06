V Tivoliju danes Čarobni dan

Ljubljana, 19. junija - V ljubljanskem parku Tivoli bo danes potekal Čarobni dan, ki ga vsako leto organizira Zavod Zaupanje. Na dogodku, ki je namenjen predvsem družinam, bodo obiskovalci lahko sodelovali na otroških ustvarjalnih in športnih delavnicah, na čarobnem odru pa bodo nastopili tudi slovenski pevski in plesni ustvarjalci, med njimi Trkaj in Dunking Devils.