ZN: Humanitarne razmere na vzhodu Ukrajine vzbujajo izjemno skrb

Kijev, 17. junija - Humanitarne razmere na vzhodu Ukrajine vzbujajo izjemno skrb in se po štirih mesecih od začetka ruske invazije še poslabšujejo, so danes sporočili iz urada ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA). Situacija je še posebej zaskrbljujoča v in okoli Severodonecka, kjer že tedne potekajo hudi boji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.