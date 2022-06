Na Kobariškem se je smrtno ponesrečila nemška jadralna padalka

Kobarid, 17. junija - V četrtek nekaj pred 14. uro se je na Kobariškem smrtno ponesrečila jadralna padalka. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin so na težko dostopnem in močno zaraščenem severnem pobočju kobariškega Stola našli negibno 49-letno nemško jadralno padalko, za katero je zdravnica potrdila smrt in odredila obdukcijo, so sporočili s policije.