Vreme: Delno jasno, na vzhodu še možnost ploh ali neviht

Ljubljana, 17. junija - Danes bo delno jasno, sprva ponekod še oblačno ali megleno. Predvsem v vzhodni polovici države bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in vsak dan nekoliko bolj vroče. V ponedeljek popoldne bo v severni Sloveniji možna kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnikom doteka k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v sosednjih pokrajinah Madžarske in severne Hrvaške so možne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Ob Jadranu bo pihala šibka burja. V soboto bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.