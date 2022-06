Azijske borze končale pod izhodišči

Tokio, 17. junija - Azijske borze so danes sledile trendu ameriških borz in trgovanje končale z negativnim predznakom. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaskrbljeni, da bodo višje ključne obrestne mere centralnih bank povzročile močno upočasnitev rasti svetovnega gospodarstva, morda tudi recesijo.