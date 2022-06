Košarkarji Golden State Warriors prvaki severnoameriške lige NBA

Boston, 17. junija - Košarkarji Golden State Warriors so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so v šesti tekmi finala v Bostonu premagali domače Celtics s 103:90. Za kalifornijsko moštvo je to sedmi naslov prvaka. Za Los Angeles Lakers in Celtics so Warriors tretja najuspešnejša ekipa v zgodovini NBA, Chicago Bulls so četrti s šestimi naslovi.