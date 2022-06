Z osebnim vozilom trčil v most čez potok Bistričica

Kamnik, 17. junija - V naselju Kregarjevo v občini Kamnik je nekaj po polnoči voznik z osebnim vozilom silovito trčil v most čez potok Bistričica in ostal ukleščen. Vozilo je ostalo delno na mostu, delno se je nagibalo nad potok. Ukleščenega voznika so rešili gasilci, ograja na mostu pa je popolnoma uničena, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.