Požar v celoti uničil stanovanje v Ljubljani, gasilec poškodovan

Ljubljana, 17. junija - Nekaj po polnoči je zagorelo v 4. nadstropju večstanovanjskega objekta v Zvonarski ulici v Ljubljani. Ob prihodu gasilcev je bil požar polno razvit po celotnem stanovanju. Stanovalci so se evakuirali. Med gašenjem požara je gasilec doživel toplotni šok. Prevzeli so ga reševalci, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.