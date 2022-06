Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. junija - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje danes sklenili v rdečem, indeks Dow Jones je prvič po januarju 2021 padel pod 30.000 točk. Na vlagatelje je vplivala odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve o zvišanju ključne obrestne mere, potezi ameriške pa so sledile tudi druge centralne banke, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.