Civilna pobuda z javno tribuno o prihodnosti Plečnikovega stadiona

Ljubljana, 16. junija - Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je na Fakulteti za arhitekturo pripravila javno tribuno, na kateri so predstavili programske smernice za njegovo obnovo in prihodnost. Smernice so pripravili lani in jih uskladili s predstavniki različnih strok, z njimi pa se nameravajo obrniti tudi na ministrstvo za kulturo.