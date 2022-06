Predsednica DZ sprejela vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Ljubljana, 16. junija - Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jernejo Jug Jerše, ki ji je predstavila vlogo in glavne naloge predstavništva, so sporočili iz državnega zbora. Vodja predstavništva je uvodoma dejala, da so z državnim zborom vedno odlično sodelovali.