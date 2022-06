Celjski deja vu ali bolj napet boj do gradu?

Celje, 17. junija - Kolesarska dirka po Sloveniji se bo danes nadaljevala s tretjo etapo od Žalca do Celja oziroma celjskega gradu (144,6 km). Gre za podobno etapo, kot je bila lanska druga, v kateri je slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) zlomil tekmece, jim vzel skoraj minuto in pol ter razrešil vse dvome o zmagovalcu.