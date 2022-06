Gazprom ob naraščanju cen plin brani zmanjševanje dobave Evropi

Sankt Peterburg, 16. junija - Ruski energetski velikan Gazprom ob naraščanju cen zemeljskega plina in napetostih med Rusijo in Zahodom zaradi Ukrajine brani zmanjševanje dobavljenih količin plina Evropi. Moskva bo igrala po svojih pravilih, je po zmanjšanju dnevne dobave plina Nemčiji in Italiji danes dejal izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller.