V Ajdovščini odprli novo stanovanjsko sosesko

Ajdovščina, 16. junija - V Ajdovščini so odprli novo stanovanjsko sosesko Fluvio Frigido. Gre za sklop dveh poslovno-stanovanjskih objektov, v katerih je 76 stanovanj in poslovni program v pritličju. Stanovanja so različnih velikosti, potresno in požarno varna, energetsko učinkovita ter prilagojena za bivanje vseh generacij.