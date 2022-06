Golob: Slovenija bo do konca junija zaprosila za prvo izplačilo iz sklada za okrevanje

Bruselj, 16. junija - Slovenija bo po besedah premierja Roberta Goloba za prvo izplačilo iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji zaprosila do konca tega meseca. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost pa bo v smeri večje digitalizacije in zelenih investicij spreminjala pozneje, je Golob povedal v Bruslju.