Bančna konferenca: Za soočanje z izzivi pogum, proaktivnost in jasna usmeritev

Ljubljana, 16. junija - Sedanji čas prinaša številne izzive, od energetske in podnebne krize prek inflacije in rasti obrestnih mer do zaostrenih razmer na trgu dela in izzivov avtomatizacije ter digitalizacije. Za spopad z njimi so potrebni pogum, proaktivnost in jasna predstava o tem, kaj želimo in kam gremo, je bilo slišati na okrogli mizi na današnji bančni konferenci.