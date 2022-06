Slovenski znanstveniki in gospodarstveniki iz domovine in tujine zbrani na Brdu

Brdo pri Kranju, 16. junija - V organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa se je danes na Brdu pri Kranju začela tradicionalna 11. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Zbrane so nagovorili trije ministri, ki so izpostavili pomen delitve znanja Slovencev iz tujine. Kot so poudarili, mora beg možganov zamenjati kroženje možganov.