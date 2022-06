Dele Koroške, Štajerske in Gorenjske zajelo hujše neurje

Dravograd/Črna na Koroškem, 16. junija - Dele Koroške, Štajerske in Gorenjske je popoldne od severa zajelo neurje z nalivi in močnim vetrom. Kot kažejo prve informacije centra za obveščanje, o največ težavah poročajo iz občin ob reki Dravi, iz Mežiške doline, z območja Slovenj Gradca, Kamnika, Lukovice, Braslovč in Slovenske Bistrice. Aktiviranih je več gasilskih društev.