V New Yorku novembra muzej o predstavah z Broadwaya

New York, 19. junija - V New Yorku bodo 15. novembra odprli muzej, posvečen predstavam z Broadwaya. Njegovi snovalci načrtujejo, da bo do takrat končan, saj ga trenutno še gradijo. Muzej v gledališki četrti na Times Squareu bo predstavljal več kot 500 produkcij iz zadnjih 300 let, vključno z uspešnicami, kot sta Rent in Oklahoma!, poroča nemška tiskovna agencija dpa.