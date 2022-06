Borze v New Yorku uvodoma pod izhodiščem

New York, 16. junija - Borze v New Yorku so se v uvodnem delu trgovanja spustile pod izhodišče. Med vlagatelji odmeva zvišanje ključne obrestne mere v ZDA in Veliki Britaniji, s čimer centralni banki blažita inflacijske pritiske, ki vzbujajo strah pred recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.