Po raziskavi ministrstva bo treba pri delu na domu izboljšati delovne pogoje

Ljubljana, 18. junija - Ministrstvo za delo je v raziskavi Delo na domu, v kateri se je osredotočilo na vidik varnosti in zdravja pri delu, ugotovilo, da je argumentov za delo na domu več kot tistih, ki so proti. Izziv, ki ga z vidika varnosti in zdravja predstavlja delo na domu, pa so varni in zdravju neškodljivi delovni pogoji, so ugotovili v raziskavi.