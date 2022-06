Ministri EU za zaposlovanje o platformnem delu

Luxembourg, 16. junija - Svet za zaposlovanje in socialno politiko, ki ga sestavljajo ministri EU za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov, je danes v Luksemburgu obravnaval predloga direktiv o platformnem delu in o minimalni plači. Minister Luka Mesec je poudaril, da je dostojno plačilo temelj socialne pravičnosti.