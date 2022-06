Umrl je novinar Boris Cipot

Murska Sobota, 16. junija - V 71. letu je po hudi bolezni umrl prekmurski novinar Boris Cipot, poročajo mediji. V svoji več desetletni karieri je poročal za številne medije, med drugim za Večer in RTVS, bil je tudi soustanovitelj in odgovorni urednik medija Prava.si. Gledalci so si ga zapomnili tudi po poročanju med vojno za Slovenijo.