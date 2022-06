Han in predstavniki GZS: Smo na istem čolnu, veslati moramo v isto smer

Ljubljana, 16. junija - Smo na istem čolnu, veslati moramo v isto smer za dobro slovenskega gospodarstva, so se ob današnjem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana na GZS strinjali sogovorniki in se dogovorili za tesno sodelovanje. Kot so sporočili z ministrstva in z GZS, je bilo govora tudi o energetski krizi, pri čemer v GZS pričakujejo pomoč.