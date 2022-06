Mineva pol stoletja od začetka afere Watergate

Washington, 17. junija - Mineva natanko 50 let od začetka afere Watergate, ko so operativci v službi tedanjega republikanskega predsednika ZDA Richarda Nixona 17. junija 1972 vlomili v prostore demokratske stranke v washingtonskem poslopju Watergate. Afera je Nixona leta 1974 stala položaja in korenito spremenila odnos Američanov in medijev do institucije predsednika ZDA.