V Svetem pri Komnu danes odprli medgeneracijski center

Komen, 16. junija - Na obrobju vasi Sveto pri Komnu so danes odprli medgeneracijski center. Kot je za STA povedal župan Občine Komen Erik Modic, so uredili fitnes na prostem z 12 napravami za vadbo. V neposredni bližini je tudi vaški kal, ob katerem bodo na klopcah lahko posedali obiskovalci in opazovali življenje v njem.