V Brežicah stekla prenova Černelčeve ceste

Brežice, 18. junija - V Brežicah so v začetku tedna začeli prenovitvena dela na Černelčevi cesti. Gre za 400-metrski cestni odsek od prehoda za pešce pri zdravstvenem domu do križišča na Pleteršnikovi ulici. Naložba, ki bo brežiško občino stala približno 600.000 evrov, obsega tudi preureditev križišča v krožišče. Dela morajo končati do konca aprila prihodnje leto.