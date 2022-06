Lengar: Za manjšo energetsko odvisnost najbolj realna jedrska energija

Ljubljana, 18. junija - Energetska kriza je v ospredje postavila vprašanje energetske odvisnosti in zamenljivosti virov. Če želimo v Sloveniji nadomestiti plin in nafto, ki ju dobimo iz uvoza, moramo povečati proizvodnjo električne energije. "Najbolj realen vir za to je jedrska energija," je ocenil Igor Lengar z Instituta Jožef Stefan.