V Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru noč knjigarn za spodbujanje branja in kupovanja knjig

Ljubljana, 17. junija - V Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru bo danes noč knjigarn, ki se bo sicer začela na vrtu Društva slovenskih pisateljev z opoldansko okroglo mizo Slovenskega PEN o dialogu med pisatelji in novinarji. Noč knjigarn je namenjena spodbujanju branja in nakupovanja knjig. Ponovno so jo pripravili po dveh letih premora zaradi pandemije covida-19.