Z julijem odpravljena trajna prepoved darovanja krvi

Ljubljana, 16. junija - S 1. julijem letos bo vnaprejšnje in trajno odklanjanje krvodajalcev zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti odpravljeno, sta sklenila razširjena strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in infektologijo. Tako bodo pri merilih za izbor darovalcev ocenjevali tveganost spolnega vedenja potencialnih darovalcev.