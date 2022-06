Vsebine poslovnega medija Bloomberg Adria uporabnikom na voljo v kratkem

Ljubljana, 16. junija - Predstavniki slovenske poslovne skupnosti so se v sredo seznanili z novo regionalno multimedijsko platformo za poslovne in finančne novice Bloomberg Adria. Ta je z licenco blagovne znamke Bloomberg vzpostavila uredniška središča v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Skopju in Sarajevu. Vsebine bodo uporabnikom na voljo v kratkem.