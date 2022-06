Na shodu v podporo materinski in očetovski ljubezni zahtevali vključenost v razpravo ustavnega sodišča

Ljubljana, 16. junija - Pobudnik shoda v podporo materinski in očetovski ljubezni Aleš Primc je ob robu seje ustavnega sodišča s približno 100 podporniki zahteval vključitev civilne družbe v razpravo o zakonih o zakonski in partnerski zvezi. Zahteval je tudi izločitev dveh ustavnih sodnikov iz postopka ocene ustavnosti, in sicer Katje Štugman Stubbs in Roka Čeferina.